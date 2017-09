Platinum Games parteciperà al Nintendo Direct di questo giovedì?

Come confermato ieri davia Twitter, giovedì 14 settembre verrà trasmesso undella durata di ben 45 minuti. Non è insolito che gli sviluppatori coinvolti nell'evento retwittino il messaggio che annuncia il, e questa volta la condivisione arriva da Hideki Kamiya di

Sottolineiamo come il retweet dell'eccentrico fondatore dello studio nipponico non rappresenti una conferma della sua presenza al prossimo Nintendo Direct ma, complice il recente riferimento a Bayonetta 3, può essere di buon auspicio per tutti i fan della saga che ha visto la sua ultima pubblicazione su Wii U.

Per scoprire di più non ci resta che attendere le ore 00:00 di giovedì 14 settembre, dove Nintendo svelerà con tutta probabilità nuove informazioni sui titoli in arrivo su Switch e 3DS.