Platinum Games potrebbe annunciare una nuova IP la prossima settimana?

Un Tweet dista destando non poco interesse in queste ore: secondo quanto riportato dal producer giapponese, la prossima settimanapotrebbe annunciare una nuova IP su una non meglio precisata rivista (probabilmente Famitsu o Weekly Jump).

Il messaggio è decisamente criptico e non è escluso che possa trattarsi di un Tweet ironico, come altri post scritti in passati da Kamiya. Sappiamo che Platinum Games sta lavorando su una nuova IP originale, inoltre da tempo si parla di possibili port di Bayonetta e Bayonetta 2 per Nintendo Switch, anche se per il momento si tratta solamente di speculazioni.

Lo studio giapponese è pronto ad annunciare il suo prossimo progetto? Lo scopriremo tra pochi giorni.