Platinum Games vuole dare vita a una nuova IP entro i prossimi tre anni

Kenichi Sato, presidente di, ha rivelato che la compagnia è al lavoro per creare una nuova IP che dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato entro i prossimi tre anni.

Sul blog ufficiale dello studio, Kenichi Sato ha dichiarato quanto segue: "Lo scorso anno abbiamo festeggiato i dieci anni di Platinum Games: un punto di svolta per la nostra azienda, un traguardo importante che ci ha reso orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi. Abbiamo lavorato duramente per riorganizzare il lavoro dei nostri team con lo scopo di raggiungere nuovi traguardi nei prossimi dieci anni. La mia intenzione è quella di creare una nuova IP di nostra proprietà entro tre anni e lo scorso anno abbiamo iniziato a muovere i primi passi in questa direzione."

Platinum Games è attualmente al lavoro su NieR Automata (in uscita il 10 marzo in Europa) e Scalebound (in arrivo nel 2017), progetti pubblicati rispettivamente da Square-Enix e Microsoft.