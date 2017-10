PlayerUnknown's Battlegrounds: 1.8 milioni di utenti connessi contemporaneamente

I numeri diaumentano vertiginosamente giorno dopo giorno. Neanche due settimane fa, il gioco ha fatto registrare più di milione e mezzo di utenti connessi contemporaneamente, e quest'oggi ha compiuto un altro grande passo nella corsa al traguardo dei due milioni.

Come potete osservare nell'immagine in calce alla notizia, infatti, nella giornata di oggi lo sparatutto Battle Royale di Brendan Greene ha infranto il suo precedente record, raggiungendo quota 1.838.905 giocatori in linea simultaneamente. La soglia dei due milioni è ormai dietro l'angolo e, continuando di questo passo, non passerà molto tempo prima che il gioco la superi.

Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su Steam via Early Access e arriverà su Xbox One entro la fine dell'anno. Gli sviluppatori hanno contattato con Sony per parlare di un possibile lancio su Playstation 4 ma, secondo alcuni rumor, Microsoft sarebbe in trattativa con Bluehole per estendere il contratto di esclusiva.