Playerunknown's Battlegrounds: arrivano le prime skin

, MMO Battle Royal disponibile suin accesso anticipato, riceve oggi i suoi primi contenuti extra in forma di skin. L'iniziativa servirà aper testare il sistema di key e crate, così come per finanziare ilin programma per ladi Colonia.

I tre crate in programma per il titolo sono Survivor, Wanderer, e il Gamescom Invitational Crate. Le prime due potranno essere aperte con i crediti guadagnati in-game, mentre quelle dedicate all'evento della Gamescom necessiteranno dell'acquisto di una key del valore di 2,50 $. Il ricavato di quest'ultime sarà in parte destinato al PUGB invitational, in parte al montepremi in palio all'evento e in parte devoluti in beneficenza a diverse organizzazioni.

Di seguito vi proponiamo una galleria d'immagini per le skin che possono essere trovate all'interno dei crate. Playerunknown’s Battlegrounds, già disponibile su Steam Early Access, arriverà anche su Xbox One entro il 2017.