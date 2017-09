Playerunknown's Battlegrounds: Bluehole Inc. vale miliardi di dollari

Inutile ricordare il successo planetario di, lo conosciamo ormai sin troppo bene e ogni notizia in merito quasi non provoca più sorpresa., non poteva essere altrimenti, ha attirato le attenzioni degli analisti, che hanno stimato il valore della compagnia.

Sino a poco tempo fa, il piccolo developer con base in Sud Corea non valeva granché e si limitava a produzioni di secondo piano. Ora, grazie a PlayerUnknown's Battlegrounds, in poco più di tre mesi è passato dalle stalle alle stelle. Attualmente, infatti, il suo valore è aumentato a dismisura, sino a toccare il picco di ben 4,7 miliardi di dollari.

Ciò rende il fondatore della compagnia Chang Byung-gyu, che detiene circa il 20% della proprietà di Bluehole, un miliardario, almeno sulla carta.

Possiamo, dunque, affermare senza timore d'esser smentiti che il sodalizio tra la "piccola" compagnia sudcoreana e l'estro di Brendan Greene sia tra i più redditizi e riusciti degli ultimi anni. Insomma, non male per il designer irlandese che, per sbarcare il lunario, faceva il fotografo ai matrimoni. Chissà, magari è tra bouquet e brindisi con sposini brilli che gli sarà venuta l'ispirazione per la sua personale rivisitazione della filosofia "battle royale".

Il titolo – ricordiamo, ancora in fase di sviluppo – non solo si pone come il più venduto e giocato degli ultimi mesi su Steam (il record di qualche giorno fa parla di un milione e mezzo di utenti contemporaneamente connessi), ma è anche in procinto di sbarcare su Xbox One, rappresentando l'esclusiva di punta della console. Non solo: si vocifera che Bluehole sia in trattativa con Sony per la pubblicazione su PS4.