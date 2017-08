Playerunknown's Battlegrounds: ecco le novità dell'update di agosto

Mentre Playerunknown's Battlegrounds continua a macinare numeri e a infrangere record, Brendan Greene, la mente dietro al progetto, ha recentemente condiviso su Steam i dettagli dell'update di agosto.

L'aggiornamento è già disponibile nella Regione Pubblica di Prova e dovrebbe debuttare nel gioco vero e proprio entro la fine della settimana, e include una serie di novità interessanti. La più importante è sicuramente l'introduzione dei server in prima persona per le modalità in solitaria o in coppia, grazie ai quali potremo affrontare la lotta per la sopravvivenza con una prospettiva tutta nuova. Fra le altre aggiunte, spiccano il supporto al controller Xbox One, il fucile Mk14 EBR, le nuove opzioni di personalizzazione per i personaggi, la possibilità di rientrare in partita in caso di disconnessione e le animazioni e gli effetti sonori migliorati. Infine, l'update bilancia alcuni aspetti del gameplay, ottimizza i server e risolve i bug noti. Per tutti i dettagli, rimandiamo al changelog completo.