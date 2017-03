Playerunknown's Battlegrounds ha generato 11 milioni di dollari in 3 giorni

Gli utenti abituali di Twitch sapranno cheè il gioco del momento. Il titolo è approdato su Steam via Early Access dal 24 marzo, e da allora è ospite fisso della top 5 dei giochi più seguiti.

Questo successo ha fruttato agli sviluppatori Bluehole ben 11 milioni di dollari in soli 3 giorni grazie agli oltre 67.000 utenti attivi ogni giorno. Playerunknown's Battlegrounds è un MMO survival basato sulle regole classiche della Battle Royal: i giocatori saranno catapultati su un'isola in cui dovranno affrontare gli avversari fino a rimanere gli ultimi in vita. Con il passare del tempo, l'isola comincerà a sprofondare in mare, obbligando tutti i sopravvissuti a spostarsi in zone sempre più limitate. E voi l'avete già provato?