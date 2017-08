Playerunknown's Battlegrounds è il gioco più venduto del 2017

Nelle scorse ore,è diventato il gioco più popolare su Steam, superando persino: oggi l'analista e insider ZhugeEx (Daniel Ahmad) fa sapere che il titolo è inoltre il videogioco più venduto del 2017, almeno fino ad oggi.

Il dato non è limitato alla piattaforma PC, bensì si riferisce alle vendite assolute dei prodotti usciti nel 2017: Playerunknown's Battlegrounds ha piazzato otto milioni di copie da marzo, un venduto maggiore rispetto a quello di titoli Tripla A come Resident Evil VII Biohazard, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Horizon Zero Dawn, solamente per citare i prodotti più popolari della prima metà dell'anno.

Il successo di Playerunknown's Battlegrounds sembra destinato a crescere ulteriormente con l'arrivo della versione Xbox One, prevista per la fine dell'anno.