Playerunknown's Battlegrounds: Guida, consigli utili e strategie per iniziare

è uno tra i giochi più popolari del momento. Il titolo, nato come mod die in seguito notevolmente migliorato dal team di sviluppo, è attualmente in Early Access su Steam e conta oltre un milione di copie vendute a poche settimane dal lancio ufficiale.

Il gioco fonda il suo gameplay sulle tipiche regole delle Battle Royale, catapultando i giocatori in un’ampia mappa da esplorare, colma di edifici abbandonati e avamposti da sfruttare a proprio vantaggio. In questa guida troverete dunque alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad eliminare i nemici e conquistare nuove zone, offrendovi alcuni spunti interessanti.



Comandi di gioco

Per muovervi all’interno del gioco, dovrete ovviamente utilizzare i tasti W, A, S, D. Per eseguire uno scatto dovrete invece tenere premuto Shift. Per interagire con l’ambiente e raccogliere nuovi oggetti dovrete utilizzare F, mentre, per accedere all’inventario, dovrete sfruttare il tasto I. Premendo il tasto V potrete passare dalla visuale in prima persona alla terza persona e viceversa, mentre per ricaricare l’arma dovrete utilizzare il tasto R.

Per prendere la mira dovrete tenere premuto il tasto destro del mouse, aprendo poi il fuoco tramite il tasto sinistro. Per passare da un’arma all’altra potrete sfruttare la rotellina del mouse, utilizzare i tasti da 1 a 5 o premere il tasto G. Potrete saltare tramite la barra spaziatrice mentre, per accovacciarvi, dovrete premere il tasto C. Per stendervi a terra e confondervi tra la vegetazione dovrete utilizzare il tasto Z. La mappa è liberamente consultabile tramite il tasto M.



Attenzione al posizionamento

Se desiderate vincere il match e sbaragliare gli avversari, dovrete prestare estrema attenzione al vostro posizionamento. All’inizio di ogni partita vi troverete a bordo di un aeroplano dal quale lanciarvi con il vostro paracadute, atterrando sul terreno di gioco. Evitate di saltare nei primi secondi di gioco, aprendo piuttosto la mappa per analizzare la traiettoria dell’aereo ed agire di conseguenza. Cercate di atterrare lontano dagli avversari, mirando a costruzioni isolate. Tenete bene a mente che, in aria, potrete distanziarvi fino a 3 km dal punto di lancio, perciò avrete ottime possibilità di conquistare per primi un’abitazione abbandonata.



Ottimizzate il vostro bottino

Una volta a terra, avrete circa cinque minuti per raccogliere gli oggetti utili alla missione. Esplorate dunque l’edifico e cercate di prendere solo le armi, le munizioni e quant’altro potrebbe realmente servirvi. Ad esempio, se trovate un potenziamento per una determinata arma ma non possedete l’item compatibile, evitate di portarlo con voi poiché non farà altro che occupare preziosi slot del vostro inventario. Allo stesso modo, cercate di non immagazzinare elevate quantità di munizioni poiché, con ogni probabilità, ne utilizzerete solo un terzo. PlayerUnknown's Battlegrounds è infatti un titolo strategico e, sbagliando anche un solo colpo, firmerete nel maggiore dei casi la vostra condanna. In ogni caso, potrete rifornivi di nuove munizioni durante il vostro cammino. Cercate infine di dedicare solo due o tre minuti all’esplorazione, dedicandovi poi alla ricerca di una location da sorvegliare all’interno dell’area di gioco.



Cercate di sopravvivere

Non correte a viso aperto nelle lande di PlayerUnknown's Battlegrounds, altrimenti morirete entro pochi secondi. Cercate piuttosto di muovervi nei boschi, tenendovi al riparo da potenziali cecchini nascosti all’interno di edifici e abitazioni abbandonate. Lasciate che i vostri nemici si eliminino a vicenda, riducendo di gran lunga il numero di giocatori in partita.



Prestate attenzione all’area di gioco

PlayerUnknown's Battlegrounds presenta una mappa ampia 8 x 8 chilometri, pronta ad ospitare fino a cento giocatori. Ovviamente, sarebbe a dir poco impossibile completare una partita all’interno di un’area tanto vasta e, proprio per questo motivo, l’area di gioco viene progressivamente ristretta durante il match. Cercate quindi di trovarvi sempre all’interno del cerchio bianco prima dello scadere del tempo, altrimenti la vostra vita verrà velocemente prosciugata e perirete al di fuori dell’area circoscritta.



I veicoli sono rumorosi

In prossimità di avamposti militari e grandi città abbandonate, troverete spesso auto e jeep da utilizzare per muovervi velocemente all’interno della mappa. Tuttavia, questi veicoli sono piuttosto rumorosi e attireranno tutte le attenzioni degli avversari su di voi, mettendo a rischio la vostra incolumità. Le auto sono inoltre soggette a danni e non vi salveranno da un headshot nemico. Cercate perciò di utilizzare queste risorse con parsimonia, altrimenti andrete incontro a morte certa. Inoltre, se scovate un’auto nei pressi di un’abitazione, troverete con ogni probabilità un rivale al suo interno. Girate al largo, poiché il nemico sarà certamente ben posizionato e vi aspetterà con un fucile dietro la porta.



Chiudete le porte

Le porte giocano un ruolo di fondamentale importanza all’interno di PlayerUnknown's Battlegrounds. Dopo essere entrati in un edificio, potrete infatti richiuderle o lasciarle appositamente aperte. Nel primo caso, potreste posizionarvi in un punto a voi favorevole all’interno della sala d’ingresso e aspettare che un povero malcapitato varchi la soglia, freddandolo con un colpo in testa. Ma fate attenzione poiché, ogni qualvolta entrerete in un nuovo edificio, la stessa sorte potrebbe toccare anche a voi. Di contro, una porta aperta segnala inequivocabilmente il passaggio di un giocatore che potrebbe trovarsi ancora all’interno dell’edificio. Avanzate dunque con estrema cautela mantenendo il fucile in posizione di mira, cercando in tal modo di evitare spiacevoli sorprese. Tenete bene a mente che il giocatore avversario potrebbe persino contare sulla vostra diffidenza, cercando di cogliervi alla sprovvista e nascondendosi in una delle stanze presenti nell’edificio, tendendovi un agguato.



Evitate le zone rosse

Occasionalmente, alcune aree della mappa si tingeranno di rosso. Cercate in ogni modo di evitare tali zone, altrimenti avrete ben poche possibilità di scampo. In queste location si susseguiranno infatti esplosioni e bombardamenti a dir poco devastanti, in grado di far saltare in area persino auto e veicoli militari. Per sopravvivere dovrete dunque rifugiarvi nelle abitazioni circostanti ed aspettare pazientemente la fine delle esplosioni.



Medicatevi con parsimonia

Durante la partita troverete MedKit, garze mediche ed energy drink da utilizzare per ripristinare la vostra salute in seguito ad uno scontro o ad una caduta. Cercate di curvarvi in prossimità di aree apparentemente sicure e prive di nemici, altrimenti quest’ultimi sfrutteranno la vostra momentanea debolezza e vi elimineranno facilmente. Se avete riportato ferite gravi sfruttate i MedKit e gli energy drink, altrimenti ripiegate sulle garze.