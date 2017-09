Playerunknown's Battlegrounds: guida medicine, kit salute, bende e energy drink

è il gioco più venduto del 2017, con oltredistribuite tramite Steam. In questa guida vi illustreremo le principali caratteristiche dei kit salute, delle medicine e in generale dei power-up che troveremo nel mondo di gioco, utili per ripristinare l'energia perduta in battaglia.

Cure Immediate

Kit di primo soccorso - Questo kit medico permette di recuperare 75 punti saluti in sei secondi. Si tratta di un oggetto non troppo raro ma è consigliato utilizzarlo solamente al riparo, dato il tempo necessario per il ripristino degli HP.

Bende e Garze - Questo oggetto può essere utilizzato solamente se la propria salute è inferiore al 75%. Ogni bendaggio fornisce + 10 HP e impiega circa quattro secondi per fare effetto.

Medikit - Questo kit ripristina il 100% della propria salute nell'arco di sette secondi. Si tratta di un oggetto molto raro, forse il bonus salute più raro di PlayerUnknown's Battlegrounds.

Bonus Temporali

Siringa di Adrenalina - In pochissimi secondi questo bonus riempirà completamente la vostra barra del Booster. Oggetto di difficile reperibilità, da utilizzare quindi in caso di estremo bisogno.

Antidolorifici - Un flacone di painkiller è utile per aumentare il proprio booster, ogni flaconcino permette di ripristinare 60 HP.

Hot Bull - Una bevanda energetica dal grande potere, permette di ripristinare fino a 40 HP in meno di cinque secondi.

