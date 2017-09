ha annunciato l'arrivo di una nuova patch per, la quale introdurrà due interessanti novità, ovvero una nuova arma e la nebbia in alcune mappe.

Nello specifico, il prossimo update del gioco introdurrà il fucile semiautomatico Mini-14 e aggiungerà la nebbia tra le condizioni climatiche disponibili in alcune mappe della modalità in prima persona. La patch infine correggerà bug e problemi tecnici minori.

PlayerUnknown's Battlegrounds ha venduto oltre dieci milioni di copie ed è il gioco non Valve più popolare su Steam, il titolo arriverà anche su Xbox One e Xbox One X entro fine anno.