Playerunknown's Battlegrounds: l'autore fa chiarezza sulle microtransazioni

Tramite un post sulla pagina Steam del gioco, Brendan Greene, creatore di, ha voluto fare chiarezza sulla questione delle microtransazioni, che ultimamente ha causato il malcontento di una parte della community.

Lo sviluppatore in passato aveva infatti affermato che le microtransazioni sarebbero arrivate solo al momento del lancio vero e proprio, tuttavia pochi giorni fa i pacchetti Survivor, Wanderer, e Gamescom Invitational sono comparsi nel titolo. "La nostra intenzione era, e lo è tuttora, di introdurre la feature al momento della release ufficiale, tuttavia abbiamo bisogno di fare dei test durante l'Early Access, di modo che il sistema sia stabile e pronto per essere poi introdotto alla community. L'idea di provare il tutto prima dell'implementazione è alla base di ogni nuova feature del nostro progetto, e ciò include anche i pacchetti e le key che, secondo noi, saranno le fondamenta per un'economia florida nel periodo post-lancio. [...] E ripeto, si tratta di qualcosa di totalmente opzionale, non siete obbligati a partecipare se non vi piace. Avrete comunque il gioco completo, con una modalità Battle-Royale rifinita, una grande varietà di armi e veicoli, registri delle statistiche, classifiche, replay 2D e 3D e molto altro. A ogni modo, devo ammettere che non siamo stati chiari in fase di comunicazione, quindi vi porgo le mie più sincere scuse per la confusione causata", queste le parole di Brendan Greene. Ricordiamo che i pack acquistabili in Playerunknown's Battlegrounds contengono unicamente oggetti cosmetici.