PlayerUnknown's Battlegrounds: l'esclusività Xbox One è ancora da chiarire

Alla Gamescom è emerso chepubblicherà la versionedi, ma non è ancora chiaro se la cosa implicherà l'esclusività assoluta del gioco in ambito console. La casa di Redmond e la community manager disono stati interrogati sulla questione.

Come potete leggere nei tweet riportati a fondo pagina, la Lead Community Manager di PlayerUnknown's Battlegrounds si è limitata a confermare che l'accordo di publishing con Microsoft aiuterà Bluehole a velocizzare il porting su Xbox One, glissando sulla questione esclusività: "Non abbiamo altri annunci da fare in questo momento. Stiamo lavorando duramente per portare PUBG il più presto possibile su Xbox One", ha dichiarato la rappresentate della compagnia.

Game Informer è riuscita a interrogare Microsoft sulla questione, ricevendo anche in questo caso una riposta vaga: "Come abbiamo annunciato all'E3, PlayerUnknown's Battlegrounds sarà un'esclusiva Xbox One al lancio, attualmente il team di sviluppo si sta impegnando per realizzare la migliore esperienza di gioco possibile su Xbox One e PC. In questo momento non abbiamo altri annunci da fare."

Insomma, l'esclusività Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds in ambito console è una questione ancora aperta, e il fatto che Microsoft faccia da publisher per la versione destinata alla sua console non implica necessariamente l'esclusività assoluta. Non rimane che attendere ulteriori dettagli sulla faccenda.