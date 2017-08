Playerunknown's Battlegrounds non avrà una campagna single player

Da tempo la community dichiede lumi riguardo la possibilità che il gioco possa integrare nel prossimo futuro anche una campagna single player. Recentemente,disi è espresso in merito all'argomento.

Greene fa sapere che lo studio ha in programma numerose migliorie per PUBG, tuttavia la campagna single player non rientra tra le aggiunte previste. Attualmente non ci sono piani per aggiungere uno Story Mode e difficilmente ce ne saranno in futuro, poichè l'aggiunta di un contenuto di questo tipo potrebbe snaturare il concept alla base del gioco.

Playerunknown's Battlegrounds è il videogioco più venduto del 2017 (oltre otto milioni di copie) inoltre recentemente il titolo ha superato DOTA 2 nella classifica dei giochi più popolari su Steam.