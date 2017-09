PlayerUnknown's Battlegrounds: da novembre si potranno scavalcare i muri

La possibilità di scavalcare i muri è una delle featured più richieste dai giocatori dima la community dovrà attendere, in quanto questa possibilità non ha fatto la sua comparsa nel corposo

Gli sviluppatori di Bluehole hanno ammesso che la feature è in fase di test, tuttavia i lavori stanno richiedendo più tempo del previsto a causa della particolare struttura di alcune mappe. Il team prevede di implementare questa caratteristica con l'aggiornamento di novembre, anche se non sono esclusi ulteriori ritardi dovuti alla volontà di migliorare ulteriormente l'abilità per scavalcare i muri.

PlayerUnknown's Battlegrounds è ora disponibile su PC e arriverà su Xbox One e Xbox One X entro la fine dell'anno.