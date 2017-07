PlayerUnknown's Battlegrounds: nuovi dettagli sulla versione per Xbox One X

, autore di, è stato recentemente intervistato da Eurogamer.net e in questa occasione ha parlato della versione Xbox One X del gioco, annunciata allo scorso E3 di Los Angeles e attualmente in fase di sviluppo.

Greene fa sapere che "una versione Xbox One X di PlayerUnknown's Battlegrounds esiste attualmente come prototipo, questa edizione è già in grado di collegarsi ai server ufficiali e gira a circa 30/40 fps con 100 utenti connessi in contemporanea."

Non si tratta di risultati particolarmente avanzati ma l'autore del gioco sottolinea come si tratti di una semplice versione prototipo, ricordando che PlayerUnknown's Battlegrounds è ancora in Early Access anche su PC, dunque non è semplice al momento ottenere performance stabili.

PlayerUnknown's Battlegrounds dovrebbe uscire entro fine anno su Xbox One e Xbox One X, secondo l'analista Michael Pachter le vendite delle console della casa di Redmond trarranno grande giovamento da questa esclusiva.