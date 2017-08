Nel corso dell'evento pre-Gamescom organizzato da, è stato condiviso un nuovo trailer di, che potete osservare in apertura di notizia.

Il gioco ha da poco superato il traguardo delle 8 milioni di unità vendute, e il bacino di utenti è destinato ad aumentare grazie all'arrivo su Xbox One tramite il programma Preview entro la fine del 2017. Un data specifica per il debutto sulla console di Redmond non è stata rivelata neanche in questa occasione, Brendan Greene si è infatti limitato ad affermare che Microsoft sta supportando la software house nello sviluppo di questa versione.