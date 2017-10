PlayerUnknown's Battlegrounds: oltre 15 milioni di copie vendute

Continua lo strepitoso successo di, shooter in terza persona sviluppato dache ha da poco superato l'impressionante cifra di 15 milioni di copie vendute.

I numeri sopracitati fanno esclusivamente riferimento alle vendite effettuate su Steam per la piattaforma PC, mentre il titolo è atteso anche su console Xbox One entro la fine del 2017. Per dare un'idea del successo dello sparatutto Battle Royale, negli scorsi giorni sono stati registrati 1.8 milioni di utenti connessi contemporaneamente, e si prevede che in futuro potranno essere raggiunti i due milioni.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, al momento, è disponibile solo su Steam via Early Access, mentre arriverà anche su Xbox One nel periodo natalizio.