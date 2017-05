Playerunknown's Battlegrounds potrebbe arrivare anche su console

è uno dei fenomeni del momento su PC, uscito in sordina, il gioco è riuscito a vendere oltrein Early Access grazie al passaparola, diventando uno dei titoli più popolari su Steam e Twitch.

Parlando ai microfoni di Business Insider, lo sviluppatore Brendan Greene ha rivelato come lui ed il suo team stiamo pensando di portare il gioco anche su console, con particolare attenzione rivolta ad un porting per Xbox One. Al momento non c'è ancora nulla di certo in merito ma secondo l'autore del progetto il gioco potrebbe funzionare bene sulle piattaforme casalinghe.

La versione PC di Playerunknown's Battlegrounds dovrebbe uscire dalla fase Accesso Anticipato nei prossimi cinque mesi, solo allora si inizierà a pensare ad una eventuale conversione per Xbox One e PS4.