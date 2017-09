Playerunknown's Battlegrounds potrebbe supportare il Cross-Play su PC e Xbox One

arriverà su Xbox One e Xbox One X entro fine anno e in molti si chiedono se il gioco supporterà il Cross-Play con la versione PC. A questa domanda prova a rispondere l'autore

Greene, intervistato da GamesIndustry, fa sapere che il supporto per il Cross-Play non è escluso, sebbene al momento non ci siano certezze: "Ci stiamo pensando, è una opportunità che vorremo tenere in considerazione. Ma penso sia giusto fare in modo che i giocatori possano sfidarsi solamente utilizzando lo stesso sistema di controllo. Ne stiamo discutendo, ma non abbiamo ancora deciso nulla a riguardo."

PlayerUnknown's Battlegrounds è uno dei fenomeni del momento su PC, con oltre dieci milioni di copie vendute e un numero di giocatori connessi quotidianamente superiore a quello di titoli Tripla A come Fallout 4 e GTA V.