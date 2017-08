Playerunknown's Battlegrounds: le prestazioni di Twitch Plays sono sorprendenti

non è un gioco semplice: i giocatori devono guardarsi da diverse minacce, recuperare risorse e sopravvivere entro un tempo limite, e riuscire a vincere un match o arrivare tra i primi dieci richiede davvero grande impegno. Eppure, a quanto pare, Twitch Plays è riuscito nell'impresa senza troppi sforzi.

In caso non ne abbiate mai sentito parlare, Twitch Plays è un bot che, attraverso uno streaming su Twitch, esegue i comandi che gli vengono dettati tramite chatroom per giocare a un determinato titolo. Quando sono in molti a partecipare ad una chat, la missione del bot diventa estremamente più complicata, ed il risultato può essere catastrofico al pari di premere tasti casuali. Eppure, in un match, Twitch Plays è riuscito a classificarsi terzo, un obbiettivo molto ambito dai giocatori che fanno già molta fatica per arrivare entro i primi dieci.

In calce, abbiamo riportato il filmato che testimonia l'inaspettato successo. Sarà certamente una sorpresa per tutti quei giocatori di Playerunknown's Battleground che pur seguendo elaborate strategie riescono raramente a vincere un match. Cosa ne pensate? È stata solo una coincidenza, o un buon lavoro di squadra?