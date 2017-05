PlayerUnknown's Battlegrounds raggiunge quota 2 milioni di copie vendute

Continua il successo di. Dopo aver tagliato il traguardo del milione di copie lo scorso 10 aprile, il gioco ha adesso raggiunto i due milioni di copie vendute in poco più di un mese.

Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è uno sparatutto multiplayer online, con un gameplay fondato sulle regole della classica Battle Royale: il giocatore dovrà affrontare un grande numero di avversari in un'area che col passare del tempo si restringerà, allo scopo di rimanere l'ultimo in vita. Il titolo è disponibile esclusivamente su Steam via Accesso Anticipato al prezzo di 29.99 euro. Se anche voi siete curiosi di provate il gioco di Bluehole, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida.