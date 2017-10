PlayerUnknown's Battlegrounds: il reset della nuova stagione è stato posticipato

Dopo l'enorme affluenza registrata nelle settimane, con oltre un milione e mezzo di utenti connessi,ha infranto un nuovo record. Il team di sviluppo ha dunque dovuto rivedere i piani per il reset della stagione in corso, che sarebbe dovuto avvenire proprio nella giornata odierna.

Il team di sviluppo, infatti, ha deciso di posticipare alla prossima settimana l'arrivo della nuova stagione a causa dell'ennesimo sovrappopolamento dei server di gioco. PlayerUnknown’s Battlegrounds ha, infatti, registrato un nuovo record, con ben 2 milioni di giocatori connessi contemporaneamente e ciò, chiaramente, ha costretto il team a far slittare la fine della stagione in corso.

Uno sviluppatore ha espresso tutto il rammarico della squadra: “Siamo dispiaciuti di non poter garantire un’esperienza di gioco confortevole e senza soluzione di continuità iniziando la nuova stagione nell’immediato”.

La prossima stagione, quindi, prenderà ufficialmente il via il 17 ottobre. C'è una particolarità, però. Tutte le partite giocate da ora fino al 16 non verranno registrate: ciò significa che la stagione è, comunque, terminata ufficiosamente oggi. Inoltre, Bluehole ha in programma di eseguire più di qualche manutenzione ai server prima dell’inizio della nuova stagione, per garantire un avvio liscio e senza ulteriori intoppi.