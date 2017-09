PlayerUnknown's Battlegrounds riceve un cortometraggio fan-made

Lo youtuber Corridor ha pubblicato un cortometraggio fan-made dedicato a, il celebre Battle Royale diche ormai ha battuto ogni record in termini di vendite e numero di giocatori attivi su Steam. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il cortometraggio, realizzato con grande attenzione verso i particolari, ricrea nel mondo reale alcune delle tipiche situazioni di gioco che si presentano in PlayerUnknown's Battlegrounds, come la necessità di spostarsi accovacciati e di impugnare armi improvvisate come le padelle. Cosa ne pensate del risultato finale?

