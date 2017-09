PlayerUnknown's Battlegrounds: rischio ban per chi rimuove la nebbia dalle mappe

Uno dei più recenti aggiornamenti diha portato in dote la nebbia in alcune mappe selezionate. Una novità interessante ma poco gradita ai giocatori meno esperti, che hanno incontrato numerose difficoltà dopo l'introduzione di questa feature.

C'è da dire, inoltre che la nebbia sembra aver peggiorato le prestazioni del gioco su alcune configurazioni non particolarmente aggiornate, da qui le lamentele di un gruppo di giocatori. Alcuni modder stanno lavorando a mod e hotfix per rimuovere la nebbia dalle mappe ma Bluehole ha rivelato che chiunque venga sorpreso a forzare il parametro in questione potrebbe essere bannato dal gioco.

Al momento non c'è modo di regolare o rimuovere la quantità di nebbia presente nelle mappe ma non è escluso che gli sviluppatori possano aggiungere questa opzione in un secondo momento. Il team sconsiglia fortemente di utilizzare programmi esterni per eseguira l'operazione in questo, per evitare di andare incontro ad un ban temporaneo o permanente. Cosa ne pensate di questa decisione?