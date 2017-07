Il canale YouTube coreano "" ha caricato nel fine settimana un video dedicato a: per l'occasione, il gioco viene trasformato in uno sparatutto arcade in 2D stile

Inutile dire che la clip (visibile in apertura della notizia) ha subito riscosso un notevole successo, accumulando oltre 130.000 visualizzazioni in poche ore su YouTube e diventando virale su Facebook. Cosa ne pensate del lavoro svolto da Team Universe? Vi piacerebbe una versione 2D di PlayerUnknown's Battlegrounds?

Ricordiamo che il gioco è già disponibile su PC e arriverà a fine anno anche su Xbox One e Xbox One X.