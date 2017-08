PlayerUnknown's Battlegrounds supera le 7 milioni di copie vendute

Il successo dista superando ogni aspettativa, probabilmente anche quelle degli stessi sviluppatori. Stando ai dati emersi su SteamSpy , il gioco ha superato le 7 milioni di copie vendute, sorpassando il recente traguardo diregistrato a Luglio.

Un risultato impressionante, considerando che in un solo mese sono state vendute 2 milioni di copie. A questo si aggiunge un altro record: nella giornata di ieri, infatti, sono stati registrati oltre 617 mila giocatori attivi contemporaneamente. Un numero che supera di gran lunga i 519.778 utenti registrati a inizio Agosto, che tanto erano bastati per superare il numero di giocatori attivi su Counter Strike Global Offensive.

Davvero un bel successo per Playerunknown's Battlegrounds, che si prepara ad essere protagonista del primo Invitational previsto alla Gamescom di Colonia in programma dal 23 al 26 agosto. Ricordiamo che il titolo arriverà anche su Xbox One entro fine anno.