Playerunknown's Battlegrounds: svelata la data di lancio su Xbox One?

Come annunciato dadurante l'E3 di Los Angeles,, già disponibile su PC, arriverà su Xbox One come esclusiva console al lancio. Nella giornata di oggi, potrebbe essere stata rivelata la data esatta in cui il titolo approderà sulla console di Redmond.

Secondo quanto apprendiamo dal listino online del rivenditore Base, Player Unknown's Battlegrounds uscirà su Xbox One il prossimo 27 ottobre 2017. Un'indicazione che, per quanto non ufficiale, sembra essere sostanzialmente in linea con le dichiarazioni di Bluehole Studio, che parlava di un rilascio entro il 2017.

Vi consigliamo comunque di prendere la notizia con le dovute cautele, in attesa che Microsoft e Bluehole Studio possano rivelare informazioni definitive sul debutto di Player Unknown's Battlegrounds su Xbox One. Il gioco, intanto, ha ormai superato la soglia delle 7 milioni di copie vendute. Se state per introdurvi per la prima volta allo sparatutto, vi consigliamo di seguire la nostra Guida, con cui apprendere le meccaniche base e ricevere alcuni spunti interessanti.