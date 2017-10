PlayerUnknown's Battlegrounds: il titolo supera WoW su PC

ha pubblicato le statistiche riguardanti la vendita dei titoli PC e l'attività dell'utenza per il mese d'agosto 2017. Secondo le statistiche riportate,nonostante il segmento PC in totale si sia ridotto di un buonrispetto all'anno scorso, la fetta di mercato relativa aiè, di contro, cresciuta del

Ciò dimostra come molti sviluppatori, nel 2017, abbiano adottano questo modello di business per i loro giochi in quanto maggiormente competitivo sul mercato e, ovviamente, remunerativo. Con tutta probabilità l'anno venturo si continuerà su questo trend, anche se siamo curiosi di capire se si verificherà una flessione negativa, visto che le percentuali di crescita potrebbero alla lunga risultare troppo ampie per esser sostenibili.

Come ha sottolineato SuperData, il mercato PC l'anno scorso si è ridotto in concomitanza con l'uscita di No Man's Sky, avvenuta nel periodo agostano e del primo grosso evento a tempo limitato di Overwatch. Nonostante ciò, c'è un titolo che si presenta palesemente fuori scala e privo di statistiche adeguate: PlayerUnknown's Battlegrounds. Il titolo Bluehole è il più giocato, il più venduto e il più popolare su Twitch, superando League of Legends e, soprattutto, World of Warcraft nella lista dei giochi più redditizi di sempre su PC.

Sempre parlando di Blizzard, il colosso di Irvine può comunque dormire sonni tranquilli. Il suo card game digitale, Hearthstone, ha totalizzato il record di ricavi in concomitanza con il rilascio dell'espansione I Cavalieri del Trono di Ghiaccio, accolta molto bene da critica e pubblico nonostante qualche sbilanciamento in alcune carte, "sistemato" con la patch 9.1.

Inoltre, ultimo aspetto da sottolineare analizzando i dati relativi ad agosto 2017, la percentuale d'utenza di Overwatch attiva su PC ha raggiunto nuovi, interessanti picchi positivi. Nell'immagine allegata trovate la classifica dei titoli, suddivisi per piattaforma, che hanno generato più utili.