PlayerUnknown's Battlegrounds: update di settembre disponibile per il download

Dopo un breve periodo sui test server, l'aggiornamento di settembre diè arrivato nel gioco vero e proprio. Questo update introduce una lunga serie di novità, fra le quali spiccano la nebbia (che condizionerà il campo visivo), una nuova città e il fucile semiautomatico Mini-14.

La patch, inoltre, risolve alcuni bug segnalati dalla community, ottimizza l'interfaccia e le prestazioni su PC di fascia bassa, migliora le ombre, alcune animazioni e la resa grafica, e aggiunge la possibilità di cambiare il colore del mirino. Per tutti i dettagli, vi consigliamo di dare un'occhiata al changelog completo seguendo questo indirizzo. Playerunknown's Battlegrounds è disponibile su Steam in Early Access e arriverà entro la fine del 2017 su Xbox One e Xbox One X.