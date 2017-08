Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'arrivo anticipato delle microtransazioni ine della polemica generata da questa scelta. Nonostante il malcontento, alcuni oggetti cosmetici acquistabili con valuta reale sono stati introdotti nel gioco, e sul Marketplace di Steam hanno già raggiunto prezzi molto elevati.

Recentemente un utente ha infatti acquistato una minigonna alla modica cifra di 486.93 dollari. Si tratta del prodotto singolo venduto al prezzo più alto fino a questo momento, tuttavia non è l'unico oggetto che presenta un costo esoso: sulla piattaforma di Valve troviamo, ad esempio, una bandana in vendita al prezzo di 389.64 dollari, un pantaloncino a 287.50 dollari e un impermeabile a 297.67 dollari. Qual è la vostra opinione in merito?