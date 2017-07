PlayerUnknown's Battlegrounds ha venduto 5 milioni di copie su Steam

Stando ai numeri riportati su Steam Spy avrebbe venduto la bellezza di cinque milioni di copie su, confermandosi un fenomeno di grande successo in continua crescita, senza contare che il gioco arriverà in futuro anche su

La notizia non è stata ancora ufficializzata dagli sviluppatori, ma considerando che PlayerUnknown's Battlegrounds era riuscito a piazzare 4 milioni di copie su Steam fino allo scorso mese (in appena tre mesi dal lancio della versione Early Access), non ci meraviglierebbe scoprire che stiamo parlando effettivamente di dati reali. Che il gioco di Bluehole possa vantare un grande successo, poi, lo possiamo notare da diversi indizi, basti pensare al numero impressionante di utenti attivi online: con 382.561 giocatori connessi nello stesso momento, infatti, il titolo è riuscito a battere anche il record di Grand Theft Auto 5 risalente ad aprile 2015.

Cosa ne pensate del successo di PlayerUnknown's Battlegrounds?