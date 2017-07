Playerunknown's Battlegrounds ha venduto più di 6 milioni di copie

Il successo disembra non volersi fermare: a soli quattro mesi dal lancio in Early Access su Steam, avvenuto lo scorso 23 marzo, il gioco ha infatti venduto più di sei milioni di copie.

Un risultato impressionante per lo shooter di Brendan Greene, che si sta costruendo una folta e affezionata community e continua a essere uno dei titoli più seguiti su Twitch e sui social. Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è uno sparatutto multiplayer online con un gameplay basato sulle regole delle Battle Royale. Il gioco è disponibile esclusivamente su PC via Accesso Anticipato, ma al momento del lancio vero e proprio arriverà anche su Xbox One. Ancora nessuna conferma sull'eventuale approdo su altre piattaforme.