PlayerUnknown's Battlegrounds: la versione Xbox One sarà pubblicata da Microsoft

In occasione dell'evento pre-Gamescom ospitato daha annunciato che farà da publisher per la versionedi, fornendo tutto il supporto necessario aper garantire un porting di qualità sulla sua console.

Il gioco, attualmente disponibile su PC in Early Access, sarà disponibile anche su Xbox One tramite il programma Preview entro la fine del 2017. Anche in questa occasione non è stata fornita una data di lancio precisa, ma adesso abbiamo la conferma che il porting Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds verrà realizzato in stretta collaborazione con Microsoft.

Ricordiamo che durante l'Xbox Showcase è stato mostrato un nuovo trailer per la versione Xbox One del gioco.