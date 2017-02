Playground Games apre un nuovo studio per lo sviluppo di un gioco open world

(team noto per la serie) ha annunciato di aver aperto un nuovo studio per dedicarsi alla creazione di un gioco open world non legato al genere racing.

Ralph Fulton (fondatore della società) si è detto molto entusiasta per questa nuova opportunità, che porterà inoltre a nuove assunzioni, con l'obiettivo di passare da 115 a 200 persone. Playground Games continuerà a lavorare sul franchise di Forza Horizon ma al tempo stesso si occuperà anche di un nuovo progetto completamente open world ancora avvolto nel mistero, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni.