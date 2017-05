PlayStation 3: Sony interrompe definitivamente la produzione in Giappone

A marzo,aveva annunciato l'imminentediin Giappone. Oggi la compagnia ha rivelato che la produzione è effettivamente terminata, mettendo di fatto la parola fine al ciclo vitale della console.

PlayStation 3 Super Slim 500 GB era l'unico modello ancora in produzione, le basse vendite degli ultimi mesi hanno però convinto Sony a bloccare la catena di montaggio e la distribuzione. Si conclude così la vita di PlayStation 3, la console è stata lancita alla fine del 2006 in Giappone e Nord America, per poi arrivare a marzo 2007 anche in Europa. Ad oggi, PS3 ha venduto oltre 86 milioni di console in tutto il mondo, un risultato leggermente superiore a quello della rivale Xbox 360, a quota 84 milioni.