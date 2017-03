Playstation 3 sul viale del tramonto: a breve stop alla produzione in Giappone

Dopo più di 10 anni di servizio, l'ormai cara e vecchiasi avvia sul viale del tramonto. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, infatti, in Giapponeinterromperà a breve la produzione del modello Super Slim da 500 GB, l'ultimo rimasto in commercio.

Per il momento non è stata comunicata una data ufficiale, tuttavia, un rivenditore di Kurume ha suggerito tramite Twitter che ciò avverrà già entro la fine di marzo.

Playstation 3 debuttò in Giappone e Nord America nel novembre del 2006 e arrivò in Europa il 23 marzo 2007. Nonostante un lancio non proprio indolore, con il passare del tempo la piattaforma recuperò il terreno perso, arrivando a piazzare più di 86 milioni di unità e regalandoci le trilogie di Uncharted e Killzone, Heavy Rain, The Last of Us, Ni no Kuni, Demon's Souls, God of War 3, Little Big Planet e Journey, solo per citarne alcuni. Quali sono i vostri ricordi migliori in compagnia della vostra Playstation 3?