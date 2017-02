PlayStation 4: 4,4 milioni di console vendute in Giappone dal lancio

Il 22 febbraio 2014,usciva in Giappone: oggi la piattaformafesteggia tagliando il traguardo delle 4.4 milioni di unità vendute, per la precisione la console ha piazzato un totale di 4.401.442 pezzi.

PlayStation 4 Pro ha venduto invece 185.881 unità in Giappone dal lancio, avvenuto lo scorso novembre, numeri non particolarmente elevati per una piattaforma che sembra aver incontrato maggiormente i gusti e le esigenze dei giocatori occidentali. Ad oggi, Sony ha distribuito 57.1 milioni di PlayStation 4 in tutto il mondo dal novembre 2013.