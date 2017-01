PlayStation 4: 53.4 milioni di console vendute, oltre sei milioni a Natale 2016

ha annunciato di aver venduto 6.2 milioni didurante la stagione natalizia del 2016. Grazie a questo successo, PS4 ha raggiunto quota 53.4 milioni di console vendute dal lancio, dato aggiornato al primo gennaio 2017.

Durante la stagione natalizia inoltre sono stati venduti oltre 50.4 milioni di giochi per PlayStation 4 in formato retail e digitale. Andrew House (Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment) ha voluto ringraziare la community e ha assicurato che la società continuerà a lavorare per soddisfare le esigenze dei giocatori, come dimostrano i recenti lanci di PlayStation VR e PlayStation 4 Pro.