PlayStation 4: 60 milioni di console distribuite in tutto il mondo dal lancio

ha pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, terminato il 31 marzo scorso, insieme ai dati dell'ultimo trimestre, ovvero del periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo 2017. Di seguito, tutti i dettagli.

La compagnia ha annunciato di aver distribuito 60 milioni di console PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro al 31 marzo 2017, per l'anno fiscale in corso, la società prevede di distribuire altri 18 milioni di pezzi, per un totale di 78 milioni di unità entro il 31 marzo 2018. Il dato è in leggero calo rispetto alle 20 milioni di console distribuite durante dal primo aprile 2016 al 31 marzo 2017.

Per quanto riguarda il segmento Game & Network, l'azienda annuncia vendite in crescita del 6.3% rispetto allo scorso anno, merito delle alte vendite di PlayStation 4 e del software per la console, nonchè dell'ottimo successo riscosso dai contenuti digitali in vendita su PlayStation Network. I guadagni netti passano da 46.9 miliardi di yen a 135.6 miliardi di yen, in parte grazie alla riduzione dei costi di produzione di PlayStation 4, fattore che ha permesso alla compagnia di continuare a guadagnare denaro su ogni unità venduta. In forte calo le vendite hardware e software PS3, mentre PlayStation Vita non viene citata nel report finanziario della compagnia.