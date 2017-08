PlayStation 4: 63,3 milioni di console distribuite dal lancio

ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale in corso, ovvero del periodo che va dal primo aprile al 30 giugno 2017. Di seguito, nello specifico, i dati della divisione, che include ovviamente il brand PlayStation.

La compagnia fa sapere di aver distribuito 3.3 milioni di PlayStation 4 durante l'ultimo trimestre, al 30 giugno sono state distribuite 63,3 milioni di console in tutto il mondo dal lancio. Durante il periodo indicato, le vendite sono cresciute del 5.4% raggiungendo quota 348.1 miliardi di yen, la crescita è dovuta in larga parte al buon successo di PlayStation 4, PlayStation VR e delle vendite software per le due piattaforme indicate. In calo i guadagni, a causa del taglio di prezzo sull'hardware e sull'impatto negativo del tasso di cambio tra yen e dollaro.

Per l'anno fiscale in corso la compagnia prevede di distribuire 18 milioni di unità PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, con l'obiettivo di raggiungere quota 78 milioni di console distribuite al 31 marzo 2018.