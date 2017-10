PlayStation 4: alla scoperta di tutte le novità del firmware 5.0

Ildiè disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti. Il nuovo aggiornamento di sistema include eventi eSport competitivi a squadre, la possibilità di effettuare streaming a 1080p su Twitch e altro ancora: vediamo tutte le novità nel dettaglio.

Tornei per team ESL

Nella scheda eventi sarà presente una nuova opzione che vi permetterà di unirvi a una squadra o di crearne una nuova per partecipare alle competizioni online ESL. Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 100 membri, e ogni giocatore potrà unirsi contemporaneamente a un massimo di 60 squadre. Naturalmente, sarà possibile registrare il vostro team per i vari tornei proposti nel programma, tenendo sotto controllo le partite a cui potrete partecipare.

Miglioramenti al filtro contenuti per famiglie

Il nuovo sistema per famiglie consente di gestire in autonomia ogni singolo utente PlayStation 4. Questo permetterà ai genitori di monitorare le attività dei più piccoli, mentre i ragazzi e gli adulti potranno accedere a qualsiasi tipo di contenuto adatto alle loro fasce di età. Dal momento che i filtri individuali saranno legati all'account PSN, questi funzioneranno su qualsiasi PS4 venga effettuato l'accesso.

Gestione famiglia tramite PC o smartphone

Da questo momento le impostazioni PSN per la famiglia potranno essere gestite anche sul web, consentendo ai genitori di modificare i filtri dei contenuti direttamente da PC o da smartphone, senza l'obbligo di accedere dalla console.

Segui le attività degli altri utenti

Adesso si potranno seguire le attività degli altri utenti PSN anche se non si è amici. Se si decide di seguire un altro utente, quindi, avremo la possibilità di vedere a cosa sta giocando o cosa sta condividendo su PS4 anche se non gli abbiamo inviato la richiesta di amicizia. Tutti gli aggiornamenti di stato verranno visualizzati nel feed dedicato alle Novità.

Aggiornamenti per le App

L'update 5.0 introduce qualche novità anche per le applicazioni:

PlayStation Communities - l'app passerà ora in modalità panoramica non appena ruoterete lo smartphone. Inoltre sarà possibile pubblicare GIF animate sulle bacheche della community.

- l'app passerà ora in modalità panoramica non appena ruoterete lo smartphone. Inoltre sarà possibile pubblicare GIF animate sulle bacheche della community. PlayStation Messages - similmente ai miglioramenti apportati su PS4, l'app mostrerà adesso un'anteprima del sito web ogni volta che invierete un indirizzo URL per messaggio. Introdotti anche nuovi sticker.

Per conoscere tutte le altre novità, come gli streaming a 1080p su Twitch e la gestione della lista amici, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato alla beta del firmware 5.0. In cima e in calce alla notizia, invece, trovate una serie di video e screenshot dedicato alle varie funzionalità introdotte con l'update di sistema.