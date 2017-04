PlayStation 4: annunciato il modello Dragon Quest Loto Edition per il Giappone

ha annunciato un modello speciale di PlayStation 4 denominatoe disponibile in Giappone dal 29 luglio in contemporanea con

The PlayStation 4 Dragon Quest Loto Edition costerà 39.980 yen, la confezione include una console personalizzata con hard disk da 1 Terabyte, controller DualShock abbinato, una copia fisica di Dragon Quest XI In Search of Departed Time con contenuti bonus e un tema per la XMB, il tutto racchiuso in una speciale confezione con artwork esclusivo.