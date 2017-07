PlayStation 4: aperte in Giappone le registrazioni per provare il nuovo firmware

ha aperto in Giappone le registrazioni per provare il nuovo aggiornamento software di PlayStation 4 e

Le registrazioni dureranno fino al 27 luglio, tra i requisiti viene richiesta l'iscrizione a PlayStation Plus o PlayStation Now. Nel momento in cui scriviamo, le iscrizioni alla Beta del nuovo firmware riguardano esclusivamente il mercato asiato mentre non ci sono notizie precise riguardo le registrazioni in Europa e Nord America.

Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore, il test potrebbe tenersi durante l'estate mentre il prossimo major update di PlayStation 4 dovrebbe vedere la luce in autunno.