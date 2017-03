PlayStation 4 è la console più trattata sui principali media internazionali

Uno studio disottolinea comesia ad oggi la console più trattata sui principali media internazionali, generalisti e specializzati. Nonostante il lancio di, la piattaformacontinua a risultare di fatto la più citata sul web.

Thomas Bidaux (CEO di ICO Partners) loda la strategia di Nintendo relativa a Switch, che ha permesso alla compagnia di ottenere un buon coverage: "la presentazione ufficiale della console a gennaio è stata una buona mossa, così come il lancio molto ravvicinato, in questo modo Switch ha ottenuto nelle ultime settimane una buona copertura, superiore a quella di PS4 Pro."

PlayStation 4 resta in ogni caso la piattaforma più citata, seguita da Xbox One e Switch, mentre Wii U occupa l'ultimo posto della classifica. Per quanto riguarda invece i trend settimanali, ICO Partners sottolinea come Xbox One sia stata più trattata ad agosto, durante la Gamescom di Colonia. Anche durante la settimana dell'E3, Microsoft ha ottenuto una buona copertura mediatica, dovuta principalmente all'annuncio di Project Scorpio. Cosa ne pensate di questi dati?