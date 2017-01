PlayStation 4 è stata la console più venduta negli USA a dicembre 2016

Secondo i dati diffusi da NPD, è statala console più venduta negli Stati Uniti nel mese di dicembre. Si tratta del secondo trionfo di seguito per PS4, dopo che per diversi mesi Xbox One si era guadagnata la prima posizione in terra statunitense.

Nonostante questo, Microsoft ha voluto evidenziare quelli che sono i punti a favore della sua console: per quanto Sony abbia ottenuto numeri ancora più alti, i dati di vendita di dicembre sono risultati essere i migliori mai registrati da Xbox One negli USA. Il colosso di Redmond ha anche voluto sottolineare come la sua console sia stata l'unica dell'attuale generazione a denotare una crescita costante anno dopo anno, riuscendo infine a diventare la "console più venduta nella seconda metà del 2016" grazie anche all'arrivo di Xbox One S.