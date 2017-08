PlayStation 4: disponibile la Beta del Firmware 5.0, ecco tutti i dettagli

ha pubblicato la Beta del nuovodi, svelando tutte le novità e le funzionalità inedite che verranno introdotte con il nuovo aggiornamento. Vediamo di cosa si tratta.

Stando alla descrizione delle nuove feature diffusa sul Playstation Blog, sono stati confermati i recenti rumor sulle nuove caratteristiche introdotte con il firmware 5.0. Troviamo infatti la possibilità di impostare il parental control su ogni account bambino, di fare streaming in 1080p/60fps su Playstation 4 Pro, le liste amici personalizzate, le notifiche push per eventi e i commenti a schermo degli spettatori durante le dirette in Realtà Virtuale.

Tra le varie novità, segnaliamo la possibilità di condividere brani musicali attraverso i messaggi, di disabilitare le notifiche mentre si guarda un film o uno show televisivo, il supporto al virtual sorround per PlayStation VR (5.1ch e 7.1ch) e nuove opzioni di visualizzazione per il menù rapido.

A questa pagina potete consultare tutte le novità nel dettaglio. Ricordiamo che dopo la fase di Beta Test il firmware 5.0 verrà reso disponibile per tutti gli utenti PS4 e PS4 Pro.