PlayStation 4: ecco cosa vorrebbero gli utenti nel prossimo update secondo PSU

Ultimamente, sono circolati in rete diversi rumor riguardo a quali potrebbero essere le novità che verranno implementate nei sistemicon il prossimo update 5.0, come la possibilità di cambiare il proprio ID PSN, di avere una Wishlist sul PS Store, o altro ancora. Il portale PSU ha cercato di capire cosa preferirebbero gli utenti.

Secondo i dati raccolti da PlayStation Universe su Twitter, non c'è alcun dubbio: ciò che i giocatori PlayStation vorrebbero maggiormente è la possibilità di cambiare il proprio ID, seguita dall'arrivo dei classici PSOne. Naturalmente, questa scelta sembra alquanto condivisibile, in quanto, con il passare del tempo, è normale che ad alcuni utenti non piaccia più il proprio nickname, e preferiscano così averne uno nuovo, magari scelto con maggiore cura.

E voi, cosa ne pensate? Quale feature vorreste vedere nell'aggiornamento 5.0 di PS4?