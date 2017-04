Playstation 4: il firmware 4.55 è disponibile per il download

Nella giornata di oggiha reso disponibile per il download l'aggiornamento 4.55 di Playstation 4. L'update, del peso di circa 325 MB, non include novità particolarmente interessanti, in quanto si limita a migliorare la stabilità del sistema e le performance generali.

L'aggiornamento non contiene dunque nuove feature, a differenza del firmware 4.50 che a inizio marzo ha introdotto diverse funzionalità, tra cui il supporto per gli hard disk esterni e per i Blu-Ray 3D su PlayStation VR, la possibilità di utilizzare i nostri screenshot come sfondo per la schermata Home e la tanto attesa Modalità Boost per PS4 Pro che permette di sfruttare la potenza extra della console per migliorare le prestazioni dei giochi privi dell'apposita patch.